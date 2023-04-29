بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

ارتفعت أسعار مواد البناء خاصة الحديد خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ليتخطى حاجز الـ 39 ألف جنيه للطن لبعض الأنواع، متأثرا في ذلك بما خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة على كثير من الأسعار.

وبدأ بعض التجار البحث عن وسيلة جديدة للتخفيف من ارتفاع أسعار الحديد والمواد الخام المتداخلة في الصناعة، والتي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وتلبية لاحتياجات السوق المحلي.

وتزايد الحديث مؤخرا عن حديد الفايبر، الذي يعتبر أقوى من الحديد المسلح 3 مرات على الأقل، كما أن أسياخ الفايبر المسلح روسية الصنع تعتبر أرخص من الحديد بـ30%.

وبدأ انتشار تلك الأسياخ بشكل كبير في بعض الدول، ليبدأ الاعتماد عليها في البناء لأن من مميزاتها أيضا أنها أخف وزن من الحديد بـ9 مرات، وهي لا تصدأ أبدا، كما أنها غير ناقلة للتيار الكهربائي، وتستخدم للأسقف والأعمدة والمسطحات الكبيرة والموانئ والمراسي.

مميزات وقدرات أسياخ الفايبر

وبالرغم من وجود الفايبر في أعمال غير البناء منذ سنوات طويلة، إلا أنه لم يكن هناك اعتماد عليه في عمليات البناء للمنازل والمنشآت، ولكن بعد ارتفاع أسعار الحديد عالميا، أصبح متواجدا بصورته الجديدة لأول مرة على أنه بديل الحديد الأرخص والأكثر متانة.

ونرصد لكم أهم مميزات الفايبر والتي تتمثل في التالي:

أسياخ الفايبر جلاس تعد صديقة للبيئة، حيث يمكن ترميمها مجددًا وإعادة إنتاجها.

الأسياخ تعمل بفعالية على مقاومة العوامل الخارجية لا سيما الرطوبة الشديدة والحرارة.

تتميز بكونها أقل وزنا بكثير من الوزن التقليدي لأسياخ الحديد بنحو 9 مرات، كما أن قطاعها يعد رقيقًا للغاية، حيث يبلغ سمكه من 6 إلى 12 مم.

بديل مثالي للاسياخ الخرسانية التقليدية مثل حديد التسليح الأسود وكذلك حديد التسليح الإيبوكسي.

لها القدرة العالية على مقاومة الحريق وكذلك مقاومة تسربات الماء، كما أن لها القدرة في عزل الحرارة عنها تمامًا وأيضًا الصوت والكهرباء.

يبلغ عمر أسياخ الفيبر جلاس 4 أضعاف عمر الأسياخ المصنوعة من الحديد.

لا تسمح تلك الأسياخ بقيام الحشرات أو البكتيريا بالتكاثر في مكان وضعها.

يمكن كسر أسياخ الفيبر جلاس بكل سهولة عند استخدامها فهي تتمتع بانتظام عملية توزيع التسليح الداخلي في الألياف الداخلية لها.

مقاومة للقص، فمعامل المرونة لدى أسياخ الفيبر جلاس منخفض، كما أنها لا تتفاعل أبدًا مع المجالات المغناطيسية القوية.

تساهم في منح البناء الشدة والصلابة وذلك عند اتحاد جزئيات الألياف الزجاجية فيها مع جزيئات الأسمنت.

لا تتسبب أسياخ الفايبر جلاس في تلوث البيئة عند صناعتها مقارنة بالأسياخ الحديدية، كما أنها موفرة للمال نظرًا لأن المواد الخام الداخلة في صناعتها تكاليفها قليلة.

تنمية صناعات الحديد الفايبر

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في وقت سابق إنه يجب الاهتمام بصناعة الحديد الفايبر في مصر والاهتمام بتصنيعه، لخلق منافسة حقيقية لحديد التسليح مما يخفض الأسعار ويدفع المصنع لتقليل هامش ربحه، حيث إن حديد الفايبر يعتبر بديلًا له ويقل عنه في السعر بنسبة 40%.

وأضاف الزيني- خلال تصريحات إعلامية سابقة له، أن الحديد الفايبر سوف يساهم بشكل كبير في خفض أسعار المباني، والوحدات السكنية، كما أن الدولة ستستخدمه في المشروعات العملاقة والمشروعات القومية لضغط التكلفة.

وأشار الزيني، إلى أن من مميزاته أنه يصنع حسب الاحتياج من حيث المقاس لكل مبنى والمواصفات التي يحتاجها المبنى، وحديد التسليح يصنع من الصلب بينما يصنع الفايبر من مواد صناعية تحدد حسب الاحتياج والمقاس.

وتابع: "الحديد الفايبر لا يستخدم فقط في الأبراج العالية والأعمال الخرسانية التي تحتاج إلى حديد تسليح مقاس 32 مللي، ولكن يمكن استخدامه في الغالبية العظمى من أجزاء المبنى ويفي بنفس الغرض".

واختتم: "بعض المصانع المصرية بدأت تتجه نحو تصنيع الحديد الفايبر وتحضير مصانعها لتلك الصناعة الحديثة والمهمة".

وتشهد أسعار الحديد استقرارا اليوم السبت 29-4-2023 في السوق المصرية، إذ يعتبر حديد التسليح أحد أهم مكونات مواد البناء، ويستخدم بشكل رئيسي في صناعة الإنشاءات، كما يتميز بقوته ومتانته، ما يجعله مادة أساسية في بناء المباني والجسور والأنفاق والمنشآت الهندسية الأخرى.

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا، وتتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين بين 32050 و38760 جنيهًا بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين ونسبة الربح.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونرصد لكم أسعار الحديد اليوم السبت 29 أبريل 2023، والتي جاءت كالتالي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن.

سجل سعر طن السويس للصلب 32050 جنيها.

استقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها.

استقر سعر طن حديد المراكبي عند 38500 جنيه.

سجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.

كما جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي: