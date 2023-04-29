360 % زيادة لدعم المصدرين.. تفاصيل زيادة الصادرات غير النفطية لـ65 مليار دولار

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بسداد ديونها الخارجية رسائل مطمئنة لمجتمع المال والأعمال.

وأكد سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة "، أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن دعم الصادرات وزيادة لـ 360% على مدار الأعوام الماضية.

الاستثمار الخاص

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن صرف دعم الصادرات كل 3 أشهر أمر مطمئن ومبشر بالنسبة للمصدرين.

وتابع سمير صبرى، من المتوقع زيادة الصادرات لتصبح 60 أو 65 مليار دولار صادرات غير نفطية، مؤكدا قدرة المصدرين والدولة على هذا الأمر.

