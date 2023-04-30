عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن محسب: الحوار الوطني صناعة جديدة للأمل وفرصة للقوى السياسية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب مساعد مقرر لجنة أولويات الاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب مساعد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان الحوار الوطنى بمثابة صناعة جديدة للأمل وفرصة كبيرة للقوى السياسية.


وأضاف أيمن محسي، خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى"، أن الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى دعوة جريئة جاءت فى وقت يمر العالم فيه بإزمات أقتصادية كبيرة.

وأكد مساعد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى تجربة ديمقراطية شعبية لم تشهدها مصر سابقا.

الأمين العام للحوار الوطنى

وكان قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للحوار الوطنى، إن الجلسات ستنطلق فى 3 مايو القادم و أن لـ 3 مايو دلاله خاصة وهو اليوم العالمى للصحافة، وسينطلق الحوار الوطنى في هذا اليوم.


وأضاف  الأمين العام للحوار الوطنى، قائلا:" اليوم العالمى للصحافة مناسبة عزيزة على قلوب الجميع".


 

المستشار محمود فوزى الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمار أجندة الحوار الوطني أحزاب الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

ترشيحاتنا

ركعتان تغفران الذنوب.. احرص عليهما يوميا وهذا أفضل وقت

إيمان العاصي تكشف عن سر لأول مرة: اعتزلت الفن بعد حضرة المتهم أبي

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

تقلل الكوليسترول.. فوائد مذهلة للحلبة المنبتة تعرف عليها

هل تحميل الملفات من المواقع الإلكترونية حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

هل السيئات الآن تذهب حسنات شهر رمضان؟.. علي جمعة يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ