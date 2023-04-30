أيمن محسب: الحوار الوطني صناعة جديدة للأمل وفرصة للقوى السياسية

قال الدكتور أيمن محسب مساعد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان الحوار الوطنى بمثابة صناعة جديدة للأمل وفرصة كبيرة للقوى السياسية.



وأضاف أيمن محسي، خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى"، أن الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى دعوة جريئة جاءت فى وقت يمر العالم فيه بإزمات أقتصادية كبيرة.

وأكد مساعد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى تجربة ديمقراطية شعبية لم تشهدها مصر سابقا.

الأمين العام للحوار الوطنى

وكان قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للحوار الوطنى، إن الجلسات ستنطلق فى 3 مايو القادم و أن لـ 3 مايو دلاله خاصة وهو اليوم العالمى للصحافة، وسينطلق الحوار الوطنى في هذا اليوم.



وأضاف الأمين العام للحوار الوطنى، قائلا:" اليوم العالمى للصحافة مناسبة عزيزة على قلوب الجميع".



