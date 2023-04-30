طلعت عبدالقوي: ملف الحماية الاجتماعية محور رئيسي في الحوار الوطني

كشف الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن آخر مستجدات وتطورات ملف الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن ملف الحماية الاجتماعية محور رئيسى من محاور الحوار الوطنى، وتوجيهات الرئيس السيسى والذى ينحاز للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، ومن ضمنها برنامج تكافل وكرامة الذى كان يضم 4 ملايين و600 ألف أسرة.

المبادرات الرئاسية

وأضاف، أن هناك الكثير من المبادرات الرئاسية التى كانت تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، ثم جاءت المبادرة الكبرى "حياة كريمة" والتى تصل تكلفتها أكثر من 900 مليار جنيه، والتى ستنقل المواطنين بجميع المرافق للأفضل.

وأشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنفق ما يقرب من 14 مليار جنيه، على الحماية الاجتماعية فى صورة مساعدات مادية وعينية وخدمات علاجية بأكثر من 5 ملايين وتوفير فرص عمل وإفادة 150 ألف مزارع بزراعة 150 ألف فدان قمح وفول الصويا.