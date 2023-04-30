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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء اليابان: المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي مع القاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الياباني فوميو كيشيدا، بالمتحف المصرى الكبير.
قال “كيشيدا”، رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفي مدبولي نقلته “إكسترا نيوز”، إن هذا المتحف سيكون من أكبر المتاحف في العالم. 

كنوز الحضارة 

وتابع رئيس الوزراء الياباني، قائلاً "المتحف يحتوي على كنوز الحضارة الفرعونية القديمة".
وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أن أسلوب عرض الآثار فريد في المبنى الفرعي للمتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي في مصر.

رئيس وزراء اليابان الدكتور مصطفى مدبولى المتحف المصري الكبير مصطفى مدبولي المتحف المصري

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