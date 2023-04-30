رئيس وزراء اليابان: المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي مع القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الياباني فوميو كيشيدا، بالمتحف المصرى الكبير.

قال “كيشيدا”، رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفي مدبولي نقلته “إكسترا نيوز”، إن هذا المتحف سيكون من أكبر المتاحف في العالم.

كنوز الحضارة

وتابع رئيس الوزراء الياباني، قائلاً "المتحف يحتوي على كنوز الحضارة الفرعونية القديمة".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أن أسلوب عرض الآثار فريد في المبنى الفرعي للمتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي في مصر.