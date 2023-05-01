مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة، بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز في الدورات التدريبية لجميع اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأوضح المركز أنه يحرص على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة؛ لإتاحة مثل هذه الدورات.

وكشفت جامعة حلوان، أن الدورات التدريبية بدأت منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما أوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، أنه على الراغبين في الحجز؛ سرعة التوجه إلى المركز، بصورة البطاقة، وسيتم الإعلان عن بدء كل دورة؛ فور اكتمال العدد المحدد لها.

ونوه المركز بأنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية، من خلال رابط صفحة المركز التالية:

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب؛ بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتسهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث، وذلك بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية، وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.