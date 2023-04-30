عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة يعلن دعم مصر لوقف إطلاق النار بالسودان وانطلاق حوار سلمي

متحدث الرئاسة المصرية
متحدث الرئاسة المصرية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالات ولقاءات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الملف السوداني، مشيرا إلى أن الرئيس أجرى اتصالات دولية منذ أول أيام الأزمة، كما تباحث مع مستشار النمسا، واليوم رئيس وزراء اليابان خلال زيارتهما لمصر.

txt

متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وباتت أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال كل هذه الاتصالات والزيارات خلال أسبوعين فقط أجريت مناقشة موسعة حول السودان والأوضاع هناك.

وأشار إلى أن موقف مصر معروف، ليس فقط الشعور بالقلق البالغ، ولكن بالحزن الشديد والألم من أي مصاب يصيب الأشقاء السودانيين، منوها بأن الرئيس السيسي شدد في كل الاجتماعات على أن هناك ملايين من الأشقاء السودانيين يعيشون في مصر ضيوفا مكرمين، وأن مصر لا تفرق بين كل الاشقاء للدول العربية الشقيقة الموجودين في أرضها.

وأكد أن مصر تدعم بشدة التوصل لوقف إطلاق النار فوري ودائم وشامل والانطلاق منه لحوار سلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون، ومصر ترى أن استضافة الأشقاء العرب على أراضيها واجب ومسئولية.

الرئاسة احمد فهمي اخبار الرئاسة اخبار التوك شو أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

إعلان عاجل من بنك السودان المركزي بشأن أموال المودعين والخدمات المصرفية

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

متحدث الرئاسة: زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر مهمة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

أبو العينين يدعو مجلس الأعمال المصري الياباني لمؤتمر يعقد في طوكيو

غراب ينتزع ويمزق علم إسرائيل فوق بناية بإحدى المستوطنات بالاراضي المحتلة| فيديو

الأزمة تتصاعد.. فرنسا تستعد لأكبر مظاهرة خلال 40 سنة في عيد العمال

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

غير مسبوقة.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الأزمة السودانية

«سياحة النواب»: وزير الطيران يعلن تدشين خط ملاحى بين مصر واليابان استجابة لتوصياتنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

الدول في زمن الديناصورات.. خريطة تفاعلية لتحول القارات من 750 مليون سنة

بعد إطلالاتهما الأخيرة.. صور لـ حسام حبيب وشيرين أثارت السوشيال ميديا

فيديو

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ