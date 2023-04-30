متحدث الرئاسة يعلن دعم مصر لوقف إطلاق النار بالسودان وانطلاق حوار سلمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالات ولقاءات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الملف السوداني، مشيرا إلى أن الرئيس أجرى اتصالات دولية منذ أول أيام الأزمة، كما تباحث مع مستشار النمسا، واليوم رئيس وزراء اليابان خلال زيارتهما لمصر.

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال كل هذه الاتصالات والزيارات خلال أسبوعين فقط أجريت مناقشة موسعة حول السودان والأوضاع هناك.

وأشار إلى أن موقف مصر معروف، ليس فقط الشعور بالقلق البالغ، ولكن بالحزن الشديد والألم من أي مصاب يصيب الأشقاء السودانيين، منوها بأن الرئيس السيسي شدد في كل الاجتماعات على أن هناك ملايين من الأشقاء السودانيين يعيشون في مصر ضيوفا مكرمين، وأن مصر لا تفرق بين كل الاشقاء للدول العربية الشقيقة الموجودين في أرضها.

وأكد أن مصر تدعم بشدة التوصل لوقف إطلاق النار فوري ودائم وشامل والانطلاق منه لحوار سلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون، ومصر ترى أن استضافة الأشقاء العرب على أراضيها واجب ومسئولية.