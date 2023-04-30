متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وباتت أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادئ السياسة الخارجية لمصر ثابتة بحكم التاريخ والجغرافيا والمكانة والدور، ولكنها أكثر وضوحا ورسوخا خلال السنوات الثماني الماضية.

وأضاف «احمد فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن هذه المبادئ تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسيادة كل دولة على أقليمها وأراضيها وترى كل دولة لها ظروفها وخصائصها ولها واقعها التاريخي والثقافي والفكري والسياسي والاجتماعي والتنموي الذي يجعل دائما الأفضل هو مساعدة الأطراف الفاعلة في حل مشكلاتها بينما دور المجتمع الدولي هو تمكين المؤسسات الوطنية للدول من تسوية مشاكلها وحلها.

وأشار إلى أن مصر تتعامل باحترام شديد واتفاق بين المبادئ والمواقف، ولا يوجد تناقض في الحالة المصرية بين المبادئ والمواقف، وهناك شفافية في ذلك، ومثال على ذلك، الملف السوداني وتطوراته في الفترة الأخيرة، وهو من الملفات المؤلمة لكل مصري وعربي وأفريقي وعلى مستوى العالم.