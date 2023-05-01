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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئاسة: مصر من أكبر الدول المتضررة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.. رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: كل اجتماع يضم 30 مشاركا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني سابقة في التاريخ المصري
قال المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني بهذا التصور ليس له سابقة في التاريخ المصري، لافتا أن الحوار الوطني عندما كان يدور حول أزمة أو مشكلة أو موقف معين كان محدد الملامح.
 

أحمد موسى: تنظيم قافلتين طبية ومواد غذائية بحلايب وشلاتين
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل توجه لجنة قضائية من قنا للأهالى في منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلاقة؛ لتسهيل إجراءات التجنيد لهم، وحل مشكلات من تخلفوا عن التجنيد منهم.
 

متحدث الرئاسة يعلن دعم مصر لوقف إطلاق النار بالسودان وانطلاق حوار سلمي
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالات ولقاءات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الملف السوداني، مشيرا إلى أن الرئيس أجرى اتصالات دولية منذ أول أيام الأزمة، كما تباحث مع مستشار النمسا، واليوم رئيس وزراء اليابان خلال زيارتهما لمصر.
 

خاتم ودبلة.. التموين تكشف أقل سعر شبكة في مصر
كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أقل سعر شبكة خطوبة في مصر، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفاع عمليات الشراء على السبائك الذهبية والجنيهات، وتراجع الطلب على الجرامات عيار 21 و24.
 

متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وباتت أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادئ السياسة الخارجية لمصر ثابتة بحكم التاريخ والجغرافيا والمكانة والدور، ولكنها أكثر وضوحا ورسوخا خلال السنوات الثماني الماضية.
 

زاهي حواس منتقدا فيلم كليوباترا: مكانه مزبلة التاريخ.. فيديو
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن السود في أمريكا يُحاولون أن يثبتوا بأنهم أصل الحضارة الفرعونية،  من خلال العديد من الطرق سواء الإعلام أو السينما، مشيرًا إلى أن فيلم "كليوباترا" مغالطة تاريخية وتزييف للتاريخ على أعلى مستوى، لان "كيلوبترا" مقدونية وشكلها خمري، وليس لها علاقة بالسود على وجه الإطلاق.
 

متحدث الرئاسة: مصر من أكبر الدول المتضررة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اليابان متفقة تماما مع مصر حول ضرورة أن يكون هناك أولوية للحلول السلمية لإنهاء النزاع الأوكراني والروسي بعد المدى البعيد والخطير الذي وصل الأمر وانعكست الأزمة الحالية على عالم كله.
 

شبكة 13 جراما.. شعبة الذهب تزف بشرى للمقبلين على الزواج
أكد وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الشعبة بدأت في صناعة أطقم ذهب للشبكة بوزن 13 جراما.
 


رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: كل اجتماع يضم 30 مشاركا
قال المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستكون على التوالي وأخرى على التوازي، بمعنى أنه إذا كانت الجلسة مدتها 3 ساعات، وبالتوازي سيكون هناك جلسة أخرى لمناقشة أخرى.
 

التموين تدعم اقتراح إعفاء الذهب من الجمارك بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج
أكد ناجي فرج مستشار  وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا  من المعدن الأصفر.
 

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