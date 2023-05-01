بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في إيطاليا.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جيبة بليسيه باللون البيج مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المطرز و نسقت معهما بالطو فرو.

وأكملت ياسمين الخطيب إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض، تزينت بمحموعة من المجوهرات الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.