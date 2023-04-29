برشاقة لافتة.. ليلى علوي تثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة ليلى علوي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ليلي علوي، في الصور بإطلالة كاجوال شبابية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع تي شيرت باللون الرمادي ذا اكمام طويلة واتسمت الإطلالة بانها كشفت عن رشاقتها.

وانتعلت ليلي علوي ، حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من اناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.