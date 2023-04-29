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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة لياسمين الخطيب تثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول و نسقت معها توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض، كما كشف عن بطنها وأكملت إطلالتها بـ بالطو طويل.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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