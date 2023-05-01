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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكتعة و كيلو هيروين| حبس أكبر تاجرة مخدرات بمنطقة روض الفرج

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات تحقيق روض الفرج، بحبس تاجرة مخدرات وبحوزتها كيلو هيروين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى  2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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