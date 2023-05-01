خبير اقتصادي يرصد نتائج القمة المصرية اليابانية ومكاسب القاهرة منها

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر دليل على مكانة مصر الكبرى باعتبارها حليفا استراتيجيا مهما بالشرق الأوسط، إضافة لسعي طوكيو للتقارب وتوطيد علاقاتها مع القاهرة، موضحا أن الزيارة جاءت في توقيت مناسب وهام خاصة أن اليابان تترأس مجموعة السبع الكبرى، وأن مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا والدولة المحورية بالشرق الأوسط ولها الثقل الأكبر.

أوضح غراب، أن القمة المصرية اليابانية نتج عنها رفع مستوى العلاقات بين الدولتين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين، موضحا أن هذا سيكون له مردود إيجابي على زيادة عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، موضحا أن ذلك سيحقق عوائد اقتصادية كبرى على الجانبين، مشيرا إلى أن التطور في العلاقة بين الدولتين قد ينتج عنه إتمام المعاملات التجارية بالجنيه المصري والين الياباني ما يخفف الضغط على العملة الصعبة .

وأشار غراب، إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان فرصة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في اليابان، إضافة إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا للتجارة في إفريقيا والشرق الأوسط خاصة أنها بوابة أفريقيا ولها الثقل والتأثير الأكبر، خاصة مع سعي اليابان للدخول إلى السوق العربية والإفريقية من خلال بوابة مصر، إضافة لتوسيع الشراكة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .

تابع غراب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار، وسوف تزيد أضعافا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى هناك تطورا في العلاقات الاقتصادية مع اليابان فقد تم إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان العام الماضي والتي أكدت ثقة المستثمر الياباني في الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر زادت بنسبة 52% خلال عام 2021، إضافة إلى أن هناك 87 شركة يابانية تعمل في مصر .

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى توقيع مصر حزمة تمويل من اليابان بقيمة 100 مليار ين ياباني لتوسعة مترو القاهرة لربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الاثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق، مشيرا إلى وصول محفظة المنح والقروض اليابانية لـ 3 مليار دولار لتنفيذ 18 مشروعا منها المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية، المرحلة الأولى في الخط الرابع للمترو، المدارس اليابانية، تحديث مطار برج العرب .

