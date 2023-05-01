عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يرصد نتائج القمة المصرية اليابانية ومكاسب القاهرة منها

الدكتور أشرف غراب
الدكتور أشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر دليل على مكانة مصر الكبرى باعتبارها حليفا استراتيجيا مهما بالشرق الأوسط، إضافة لسعي طوكيو للتقارب وتوطيد علاقاتها مع القاهرة، موضحا أن الزيارة جاءت في توقيت مناسب وهام خاصة أن اليابان تترأس مجموعة السبع الكبرى، وأن مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا والدولة المحورية بالشرق الأوسط ولها الثقل الأكبر.

التموين تبدأ صرف مقررات شهر مايو بالأسعار الجديدة.. صور

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أوضح غراب، أن القمة المصرية اليابانية نتج عنها رفع مستوى العلاقات بين الدولتين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين، موضحا أن هذا سيكون له مردود إيجابي على زيادة عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، موضحا أن ذلك سيحقق عوائد اقتصادية كبرى على الجانبين، مشيرا إلى أن التطور في العلاقة بين الدولتين قد ينتج عنه إتمام المعاملات التجارية بالجنيه المصري والين الياباني ما يخفف الضغط على العملة الصعبة .

وأشار غراب، إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان فرصة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في اليابان، إضافة إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا للتجارة في إفريقيا والشرق الأوسط خاصة أنها بوابة أفريقيا ولها الثقل والتأثير الأكبر، خاصة مع سعي اليابان للدخول إلى السوق العربية والإفريقية من خلال بوابة مصر، إضافة لتوسيع الشراكة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .

تابع غراب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار، وسوف تزيد أضعافا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى هناك تطورا في العلاقات الاقتصادية مع اليابان فقد تم إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان العام الماضي والتي أكدت ثقة المستثمر الياباني في الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر زادت بنسبة 52% خلال عام 2021، إضافة إلى أن هناك 87 شركة يابانية تعمل في مصر .

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى توقيع مصر حزمة تمويل من اليابان بقيمة 100 مليار ين ياباني لتوسعة مترو القاهرة لربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الاثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق، مشيرا إلى وصول محفظة المنح والقروض اليابانية لـ 3 مليار دولار لتنفيذ 18 مشروعا منها المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية، المرحلة الأولى في الخط الرابع للمترو، المدارس اليابانية، تحديث مطار برج العرب .
 

رئيس الوزراء التبادل التجاري خبير اقتصادى الشرق الاوسط استثمارات العملة الصعبة جامعة الدول العربية الخبير الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

متصورين بالبدلة .. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

ده حقكم.. السيسي: تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء

قرار جديد من الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

التموين تبدأ صرف مقررات شهر مايو بالأسعار الجديدة.. صور

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الزمالك يتوجه للإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية

1000 جنيه من الدولة إعانة للعمالة غير المنتظمة.. متى تصرف وكيف؟

شكري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بعمان لبحث الأزمة السورية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على إنشاء هيئة المحطات النووية

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال إحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفستان ستان| شاهد

سعر ساعة عمرو دياب في الغردقة يثير الجدل| رقم خرافي

كسر أسنانه وضربه حتى الموت.. مأساة حكم مباراة على يد لاعب عربي

لايصلح للرجال... أحمد سعد يمنع نفسه من مشروب لهذا السبب

فيديو

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة والمتابعون: دي مش أخلاق جعفر

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ