ألمانيا تعتزم شراء 50 مركبة قتال "بومة" بقيمة 1.5 مليار يورو

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم، أن وزارة الدفاع تعتزم شراء 50 مركبة قتال مشاة من طراز "بومة" للجيش الألماني، على الرغم من أن النموذج معروف بالأعطال المتكررة وعمر الخدمة القصير.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، إن "وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يريد شراء" بوما "الجديدة. وتعتقد وزارة الدفاع أنه تم حل جميع مشاكل عربة القتال المشاة، تحت قيادة بوريس"، على الرغم من تعطل جميع المركبات القتالية الموجودة وعددها 18 خلال التدريبات في ديسمبر من العام الماضي".

وبحسب التقارير، تخطط وزارة الدفاع لتوقيع عقود مع شركات دفاعية في المستقبل القريب لشراء 50 مركبة مشاة قتالية من هذا النوع بسعر 1.5 مليار يورو ولإنتاج 150 مركبة إضافية لبيعها لشركاء الناتو.

كما تخطط وزارة الدفاع الألمانية لتلقي أموال للإنفاق من صندوق خاص لتحديث الجيش الألماني يبلغ إجماليه 100 مليار يورو.