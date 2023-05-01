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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نعمل على دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة، ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

 

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لـ"صدى البلد"، أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين. 

 

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

 

وكشفت جامعة حلوان أن خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الآتي:

  • تقديم الدعم الفني لجميع الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية.
  • ضمان إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.
  • متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها.
  • إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة.
  • تعريف الباحثين بالجامعة بجميع المنح الدولية التي يمكن التقدم إليها.
  • تيسير إجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين ومساعدتهم بها.
رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية Jobs Education

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