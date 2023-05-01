عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل أوشك مخزون الأرض من الذهب والماس على النفاد؟.. اعرف الحقيقة

الذهب والماس
الذهب والماس

رصدت فضائية "العربية"، تقرير فيديو عن قرب نفاد مخزون قشرة الأرض من الذهب، فاقتناء الذهب والماس دليل على الثراء، فهما أغلى ما يستخرج من باطن الأرض، لكن ندرتهما في الطبيعة توحي بقرب نفادهما، فهل أوشك الذهب على النفاد؟.
وكشف التقرير، أن مخزون الأرض من الذهب في تناقص مستمر، فوفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فلم يتبق من قشرة الأرض إلا 52 ألف طن ذهب.
وبحسب معدلات استخراج الذهب عالميا من 2500 إلى 3000 طن سنويا، فإن الكمية المتبقية ستنفذ في غضون 17 عاما، ورغم قرب نفاذ الذهب من قشرة الأرض، إلا أن المختصين دعوا إلى عدم القلق.
وأضاف التقرير، أن الذهب معدن فلذي لا يتآكل ولا يعني انتهائه من الوجود، فصناعة الذهب ستتحول لإعادة تدويره أي إعادة تصنيع الذهب المستخرج سابقا، أما الماس فيبدو أنه لن ينفد من الأرض، فالماس تكوينه الكيميائي مختلف عن الذهب، فهو عبارة عن ذرات من الكربون، بفعل الحرارة والضغط تتحول إلى ماس، فإن الكربون يوجد بتركيز عال جدا في الأرض لكنه يتكون في أعماق سحيقة جدا، ما يقارب 161 كيلومترا في باطن الأرض.

الماس الصناعي والطبيعي

واختتم التقرير، أن المختصين يرون أن توافر الكربون بقشرة الأرض يساعد على تكون أحجار الماس، ويمكن تحويل الكربون إلى ماس صناعيا أيضا، ولكن الماس الصناعي أرخص بـ 70% من الطبيعي.

 

 

مخزون قشرة الأرض قرب نفاذ الذهب الماس الماس الصناعي أحجار الماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة

بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

القومي للإعاقة: قرارات الرئيس السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ