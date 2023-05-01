هل أوشك مخزون الأرض من الذهب والماس على النفاد؟.. اعرف الحقيقة

رصدت فضائية "العربية"، تقرير فيديو عن قرب نفاد مخزون قشرة الأرض من الذهب، فاقتناء الذهب والماس دليل على الثراء، فهما أغلى ما يستخرج من باطن الأرض، لكن ندرتهما في الطبيعة توحي بقرب نفادهما، فهل أوشك الذهب على النفاد؟.

وكشف التقرير، أن مخزون الأرض من الذهب في تناقص مستمر، فوفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فلم يتبق من قشرة الأرض إلا 52 ألف طن ذهب.

وبحسب معدلات استخراج الذهب عالميا من 2500 إلى 3000 طن سنويا، فإن الكمية المتبقية ستنفذ في غضون 17 عاما، ورغم قرب نفاذ الذهب من قشرة الأرض، إلا أن المختصين دعوا إلى عدم القلق.

وأضاف التقرير، أن الذهب معدن فلذي لا يتآكل ولا يعني انتهائه من الوجود، فصناعة الذهب ستتحول لإعادة تدويره أي إعادة تصنيع الذهب المستخرج سابقا، أما الماس فيبدو أنه لن ينفد من الأرض، فالماس تكوينه الكيميائي مختلف عن الذهب، فهو عبارة عن ذرات من الكربون، بفعل الحرارة والضغط تتحول إلى ماس، فإن الكربون يوجد بتركيز عال جدا في الأرض لكنه يتكون في أعماق سحيقة جدا، ما يقارب 161 كيلومترا في باطن الأرض.

الماس الصناعي والطبيعي

واختتم التقرير، أن المختصين يرون أن توافر الكربون بقشرة الأرض يساعد على تكون أحجار الماس، ويمكن تحويل الكربون إلى ماس صناعيا أيضا، ولكن الماس الصناعي أرخص بـ 70% من الطبيعي.