نجم تونسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الترجى قبل مواجهة الأهلي

قال سامي العروسي نجم الترجي الرياضي التونسي السابق أن مباراة الفريق أمام الأهلي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ، ستكون صعبة على الفريقين

وقال العروسي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الأهلي والترجي التونسي صعبة للغاية ، وكان من الممكن الفريقين أن يكونوا فى المباراة النهائية لولا طريق الفريقين ، ولكن ستظل مواجهة الفريقين دائمًا تحمل الكثير.

وأضاف:" أمور الأهلي خلال الفترة الحالية مستقرة ولديه قوة هجومية كبيرة والترجي لابد أن يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر ونثق فى الجهاز الفني بقيادة نبيل معلول.