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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم تونسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الترجى قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

قال سامي العروسي نجم الترجي الرياضي التونسي السابق أن مباراة الفريق أمام الأهلي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ، ستكون صعبة على الفريقين

وقال العروسي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الأهلي والترجي التونسي صعبة للغاية ، وكان من الممكن الفريقين أن يكونوا فى المباراة النهائية لولا طريق الفريقين ، ولكن ستظل مواجهة الفريقين دائمًا تحمل الكثير.

وأضاف:" أمور الأهلي خلال الفترة الحالية مستقرة ولديه قوة هجومية كبيرة والترجي لابد أن يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر ونثق فى الجهاز الفني بقيادة نبيل معلول.

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