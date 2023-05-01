نائب رئيس جامعة حلوان: المنح الخارجية تدعم التصنيف الدولي لصرحنا

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة، ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

وقد صرحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها، فهي تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

فيما أكدت الدكتورة منى فؤاد، أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولي للجامعات لذا تحرص الجامعة على الاهتمام بها حرصا على رفع مكانة الجامعة دوليا .



وكشفت جامعة حلوان أن خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الآتي: