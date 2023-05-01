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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: المنح الخارجية تدعم التصنيف الدولي لصرحنا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة، ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

 

وقد صرحت  الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن  الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها، فهي تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

 

فيما أكدت الدكتورة منى فؤاد، أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولي للجامعات لذا تحرص الجامعة على الاهتمام بها حرصا على رفع مكانة الجامعة دوليا . 
 

وكشفت جامعة حلوان أن خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الآتي:

  • تقديم الدعم الفني لجميع الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية.
  • ضمان إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.
  • متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها.
  • إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة.
  • تعريف الباحثين بالجامعة بجميع المنح الدولية التي يمكن التقدم إليها.
  • تيسير إجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين ومساعدتهم بها.
الباحثين أعضاء هيئة التدريس البحث العلمي جامعة حلوان Jobs Education

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