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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدولية بجامعة حلوان : نعمل على تحفيز الباحثين نحو التقدم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان   دور المكتب   فى متابعة المنح الدولية المقدمة للباحثين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلان عنها، مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

 

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

وكشفت الدكتورة ميادة بلال أن المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية، وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة.

وأضافت مدير مكتب العلاقات الدولية أن الجامعة تسعى دائما إلى الحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال  دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

جدير بالذكر أنه قد استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe  التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS)  والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير برامج دولية مشتركة بتنسيق وتنظيم من مكتب العلاقات الدولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

البحث العلمي جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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