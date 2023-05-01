تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء"، وذلك يوم الأربعاء 3 مايو في تمام الساعة السادسة مساء.

يشارك بالندوة كل من اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، ومن أبناء سيناء الدكتورة سهام جبريل والسيدة سلوي الهرش حفيدة شيخ مشايخ سيناء، وإحدى مؤسسي ائتلاف هيئة القبائل العربية.

يدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي وتقدمها الإعلامية د.سحر سامي، ويفتتحها ياسر عثمان مدير المكتبة.

تنمية سيناء

تجيب الندوة عن أسئلة مهمة منها لماذا تأخرت التنمية في سيناء لأكثر من ٤٠ سنة؟ وما المطلوب لتحقيق انطلاقتها المنشودة؟ ورؤية الجمهورية الجديدة في تعويض ما فاتها؟ بل وتحقيق السبق عليه.

كما تسلط الضوء علي الجهود الحالية في تعمير وتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، في مجالات العمران والصناعة والزراعة، ومن بينها أنفاق شمال الإسماعيلية، ومشروعات الإسكان كمشروع الإسكان الاجتماعي في العريش، ومشروعات البنية الأساسية لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من المشروعات التنموية.

وبحسب المختصين، فإن الأهمية الاستراتيجية لتنمية سيناء، مؤهلة لفتح الكثير من مجالات التنمية والعمران أمام الشعب المصري، كما سيكون لقرب سيناء وتداخلها مع إقليم قناة السويس، أثر كبير للإسراع بخطى التنمية.

المجهول والمعلوم في تنمية سيناء بمكتبة القاهرة الكبرى

اللواء علي حفظي

اللواء دكتور نصر سالم

الكاتب الصحفي أحمد السرساوي

سلوي الهرش