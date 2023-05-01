بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن القلب يبدأ في عمله بالدق والضخ والدوران منذ الأسبوع الثالث لعمر الجنين في بطن أمه، ويقوم القلب بضخ ١٠٠ الف دقة في اليوم الواحد، مشيرا إلى أنه لو عاش الإنسان ٧٠ عاما فإن القلب يكون قد قام بعمل ٣ مليارات دقة.

ووجه "شعبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، نصيحة هامة للمواطنين بعد وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش، قائلا "مصطفى درويش مفيش مرة راح عمل رسم قلب من نفسه كده واطمن علي حاله عشان مكانش بيحس بتعب بس دا غلط".

وتابع الدكتور جمال شعبان، أن أي شخص ليس هناك أمراض وراثية في عائلته بالقلب عليه بالذهاب لعمل رسم قلب عندما يصل سنه إلي ٤٠ عاما ولا ينتظر أن يحدث له شيء مفاجئ.