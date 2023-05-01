أسباب فوز فريق المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية بجائزة التميز الحكومى

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى على الفيس بوك اسباب فوز فريق عمل المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بجائزة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، تعرف على الفائز بالمركز الثاني في فئة فرق العمل المتميزة ضمن جوائز التميز الفردي بجائزة مصر للتميز الحكومي دورتها الثالثة

فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة - محافظة الاسماعيلية .

وبدأ الفريق عمله في نوفمبر 2021 ويتكون من 7 أفراد بهدف القيام على ربط وتنسيق خدمات السلامة العامة المتطورة مثل خدمات الشرطة والإسعاف والرعاية الصحية والحماية المدنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وتحقيق التكامل في تقديم وربط الخدمات مع الجهات المعنية، لضمان سلامة وسرعة الاستجابة للبلاغات الصادرة من المواطنين وتحقيق معدلات الاستجابة وسرعة التعامل مع الحوادث إلى معدلات عالمية.

ومن أبرز الممارسات الجيدة لفريق العمل:

- تخصيص 25 % من الإمكانات المتاحة لكل محافظة إلى مناطق التماس في حالة الطوارئ و توفير بنك معلوماتي عن الجهات والشخصيات والإمكانات والاستفادة منها في حالات الازمات.

- المساهمة في وقف التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة الاسماعيلية وضواحيها لأكثر من 6 فدان خلال 4 شهور بنسبة %30 من إجمالي التعديات والاستعداد الاستباقي للتصدي لمشكلة الأمطار.

- مواجهة مشكلة القمح خلال الازمة الأوكرانية الروسية بوضع خطط المجابهة والتي ساهمت في توفير 41 % من القمح للمحافظة ، مما ساهم في حصول المركز على اشادة من المحافظ ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للرعاية الصحية واعتبار المركز نموذج مرجعي مستقبلي يمكن نقله لمحافظات أخرى.