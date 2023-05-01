دينا رامز: مصطفى درويش كان لديه مطعم ويساعد من يحتاج

نعت الإعلامية دينا رامز بكلمات مؤثرة الفنان الراحل مصطفى درويش، واصفة درويش بأنه كان شابا جميلا قائلة: "فنان جميل كلنا بنحبه". فهو توفي عن عمر يناهز الـ 43 سنة، وقد بدأ الدخول فى التمثيل عام 2011، ولكن السبب الحقيقي للوفاة غير معروف إلى الآن، ولكن بحسب التقارير الطبية فإنه قد توفي بسبب التوقف التام لعضلة القلب.



وأضافت الإعلامية دينا رامز من خلال برنامج" ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنها قد استضافت مصطفى درويش من ذي قبل، وتحدثت معه عن بدايته ومشواره الفني، فقد عاش حياة فنية قصيرة، وبدأ رحلته الفنية عام 2011 فى فيلم "كف القمر" مع المخرج الكبير خالد يوسف.



وعلقت، “دينا” على وفاة مصطفى درويش قائلة: "من الفنانين اللى تحبهم من أول طلة"، وقد قام الراحل بعمل أكثر من 30 عملا فنيا ما بين الأفلام والمسلسلات خاصة فى شهر رمضان الكريم هذا العام ومنها “ تلت التلاتة، كامل العدد، و مسلسل 100 وش من سنتين سابقين، مسلسل سره الباتع، أكس لانس، ووصفته دينا، بأنه فنان مشرق”.

وذكرت "رامز" أن الفنان مصطفى درويش كان متفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعى قبل وفاته بساعات قليلة، كاتبا على صفحته، "أنا مش عارف أنام"، وعلق الجمهور متفاعلا معه: " اقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد"، مضيفة، أنه من الواضح أنه كان يعاني من شيئا ما لم يكن واضحا بالنسبة له، وأن أخاه أكد أنه توفي بتوقف فى عضلة القلب.



وأكدت الإعلامية دينا أن الفنان مصطفى درويش، كان يمتلك "مطعم" وبعد أن أصيب بكورونا وتعافى منها، دعا من يريد أن يتناول الوجبات بدون مقابل مادي في مطعمه.