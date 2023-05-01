بدء ماراثون الامتحانات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان بدء ماراثون الامتحانات بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، و متابعة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، و الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية .



شهدت الكلية اليوم حضوراً كبيراً وانتظاماً لامتحانات طلاب برنامج تأهيل المعلمين الفرقة الثانية والثالثة ) في ظل متابعة مستمره من الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتورحسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب وصرح عميد الكلية أن الامتحانات تشهد إلتزاماً كبيراً من قبل القائمين علي أعمال الإمتحانات من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وعمال في الحفاظ على النظام وتنفيذ كافة التعليمات فى الدخول الى الكلية، وشدد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة حفظ النظام والتباعد و منع التكدس واكد امين الكلية علي السادة الموظفين بضرورة الالتزام وحفظ النظام والإلتزام بالمواعيد.

جدير بالذكر أن الكلية أعلنت عن قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث إن الدراسة في الترم التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو. ٢٠٢٣.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ان البرنامج يهدف إلي تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة لاكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتهدف الي تنميه مهاراتهم لمواكبه التقدم الذي تشهده البلاد



ونوه وكيل الكلية لشئون الطلاب الي ان برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين للقيام بعملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية كما قال وكيل الكلية للدراسات والبحوث ان طلاب البرنامج المتفوقين لهم الحق في التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه وهذا يُعتبر فرصة ذهبيه لتشجيعهم علي التقدم والنجاح.



وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

١. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

٣.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية عن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( المؤهل أصل و صورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - ٦ صور شخصية ).

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