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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: امتحانات نهاية العام 21 مايو

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، لـ"صدى البلد"، إن الهدف من إعلان مواعيد مقترحة لجداول الامتحانات؛ هي مناقشة الطلاب في المواعيد قبل إعلانها بشكل رسميًا.

وأوضح عميد كلية العلوم أن هذه الجداول والمواعيد ليست نهائية، وفي حال اعتراض عدد كبير من الطلاب عليها؛ سيتم تغييرها دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق.

وأشار عميد علوم حلوان، أنه من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الأحد 21 مايو، وتستمر حتى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه يجب على الطلاب، الالتزام خلال فترة الامتحانات بـ"المحظورات داخل اللجان، وتجنب حالات الغش والشغب"؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، سبق أن أعلنت بدء ماراثون الامتحانات في كلية التكنولوجيا والتعليم،برعاية عميدها الدكتور إبراهيم لطفي، ومتابعة من كل من الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر السيد أمين الكلية.

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