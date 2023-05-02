إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية خلال شهر مايو.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي، أن كورس التقديم التلفزيوني يؤهل الطالب لدخول اختبارات المذيعين، والتعايش مع الكاميرا، والتواصل مع الجمهور.

وكما يساعدهم الطلاب أيضا، في التواصل الجيد والحضور وبناء الشخصية واللغة ومداخل الإقناع والتأثير.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والاستشاريين الهندسيين، حول تطور مراحل العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

وتعد جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، أول جامعة برامج على مستوى العالم، وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع، وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل، قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.