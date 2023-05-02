انطلاق معرض "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك 18 مايو المقبل

ينطلق معرض "أفروبلاست"، المعرض الإفريقى الدولى لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، فى الفترة من 18 إلى 21 مايو 2023 بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

ويقدم معرض "أفروبلاست" أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية التى تخدم قطاعات الأعمال فى مجال البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، ويمثل المعرض منصة الأعمال الأكثر فاعلية للعلامات التجارية الدولية والمبتكرين الرئيسيين لتوسيع نطاق أعمالهم لتشمل أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا من خلال نقطة إتصال واحدة.

ويهدف معرض "أفروبلاست" إلى الاستفادة من النمو المطرد لقطاع الصناعات غير المنسوجة، حيث أنه كان من المتوقع أن ينمو حجم سوق الصناعات غير المنسوجة العالمى من 26.24 مليار دولار أمريكى فى عام 2017 إلى 85.34 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 51.7%، حيث يشهد سوق الأقمشة غير المنسوجة نموًا كبيرًا بسبب نمو المتطلبات الصحية فى الأسواق النامية وزيادة الوعى بالمنتجات الصديقة للبيئة.

ويتم تنظيم معرض "أفروبلاست" بالتعاون بين الشركة الإماراتية القابضة بيزنس بلس، الشركة الرائدة فى مجال قطاعات الأعمال التجارية والخدمية والصناعية والاقتصادية، من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية متكامله ومعارض دولية تقدم فرص أعمال لامتناهية للشركات العارضة والزائرين المتخصصين على حد سواء، وشركة "فيجين فيرز" واحدة من كبريات شركات الأعمال الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تتمتع بخبرات كبيرة فى مجال تنظيم المعارض الدولية المتخصصة ومنتديات الأعمال الثنائية إضافة إلى الأحداث الاقتصادية الخاصة بتنمية الصادرات التى تخدم صناعات متعددة، وتتناول قطاعات الأعمال الأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

واشار المهندس احمد مصطفي مدير معرض افروبلاست الي ان المعرض يقام بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات وتم تصميم الحملة الدعائية الكبيرة للترويج لمعرض "أفروبلاست" للتفاعل مع تحديات قطاع الصناعة بمصر ودول الجوار، وجوهر الحملة هو أن يتحول المعرض إلى "الملتقى الإقليمى الأمثل لصناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة".

وتهدف الحملة إلى أن يكون المعرض هو الموقع المناسب لاتخاذ القرارات التعاقدية حيث تتوافر كل الأسعار والمنتجات تحت سقف واحد، وستقوم الشركة المنظمة لمعرض "أفروبلاست" بتنظيم حملة ترويجية موجهة لاجتذاب الزائرين المتخصصين من مصر ودول الجوار.

ويقام المعرض تحت رعاية غرفة الصناعات الكيماوية، وشعبة صناعة البلاستيك، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ,وجمعية المصدرين المصريين ومركز تحديث الصناعة .

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الصناعه المصرية قادرة علي الوصول بصادراتها إلي 100 مليار دولار سنويا. وقال إن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة التي تحمل الكثير من الفرص مشيرا إن القطاع يوفر نحو ٤٣٧ فرصة استثمارية وذلك وفقا لخريطة مصر الاستثمارية موضحا انه ليس هناك صناعه لاتدخل فيها الصناعات الكيماوية كمكون مشيرا إلي أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو ١٥١١٢مصنع يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات علي ٧٩٩٧ مصنع منها وتتأثر مصانع إدارة المخلفات علي ١١١٨ مصنع والورق والكرتون علي نحو ١١٧٧ىوالبويات نحو ١١٥٧ مصنع والمنظفات نحو ١٢١٢ والكيماويات المتنوعه والأسمدة نحو ٢٤٥١ مصنع.

وكشف أن القطاع يحتل المرتبة الاولي في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل ٢٤% من إجمالي الصادرات بقيمه ٦.٤٧٨ مليار دولار وذلك خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢٢محققه معدل نمو بلغ ٣١% خلال هذا الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن معرض "أفروبلاست" يعد منصة الأعمال الأكثر فعالية والتى تتيح للشركات العارضة سواء كانت من صناع التكنولوجيا أو صناع المنتجات الفرصة للاستفادة من مسارات تصديرية محددة إلى أسواق 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن المعرض يتخطى النطاق المحلى إلى النطاق الإقليمي في استهداف الزائرين المتخصصين والمشترين التجاريين وأوضح مجيد أن المعرض ينعقد هذا العام بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية بشأن تحديث هذا القطاع ووضع حلول لمشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية