فتوح أحمد: كنت سأقدم دورا آخر في جعفر العمدة.. تفاصيل

قال الفنان فتوح أحمد، عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة: إن الدور بدأ معي من السنة الماضية ، ووقتها كنت بعمل مسلسل مع مى عمر ، والمخرج محمد سامي ".

وأضاف فتوح أحمد :" في الحقيقة الخرج محمد سامى موهوب جدا وبيضيف للممثلين، وتعاملت معه مؤخرا ، حيث تواصل معى وأرسل لى دور غير فتوح ، وأثناء تواجد محمد رمضان تم تغير الدور واستقر على فتوح.

و تابع فتوح أحمد خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة :" ذهبت أول يوم تصوير والتقيت بـ محمد سامى وهو محترم جداً .

وعن محمد رمضان أوضح: " محمد رمضان نجم كبير ، و محمد سامى عامل ورق محترم ، و دارس سيكلوجية المشاهد المصرى ، و الدليل إن المسلسل عجب كل طبقات المجتمع ، وأنا بستمتع بالشغل مع محمد سامي.