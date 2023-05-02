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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

ريهانا وآيساب روكي
ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل من حفل Met Gala

أثارت نجمة البوب العالمية ريهانا Rihanna، الجدل بإطلالتها مع والد طفلها مغني الراب رحيم مايرز المعروف باسم الشهرة آيساب روكي في حفل الأزياء Met Gala.

وظهرت ريهانا صاحبة الـ 35 عاما بفستان زفاف بمعطف من الفرو الكبير الحجم مع شنطة وصفة بـ “العجيبة”  على السجادة الحمراء.

ريهانا وآيساب روكي 

كانت ريهانا ممسكة بيد والد طفلها الذي ظهر بإطلالة غريبة أيضا شملت “جاكيت أسود رسمي بكارفيت على تنورة ملونة وبنطلون جينز وشبشب أسود اللون على شراب رصاصي".

وكان من بين تعليقات الجماهير على ظهورهما معا: “هل هذا حفل زفاف ريهانا؟”،  “أعتقد أن هذه إشارة إلى زواج ريهانا في أسرع وقت ممكن”،  "إنها تشير إلى أنهم على وشك الزواج".

Met Gala

جدير بالذكر أن علاقة ريهانا وآيساب روكي بدأت منذ أكثر من عام حيث ظهرا معا للمرة الأولى على السجادة الحمراء في حفل ميت جالا Met Gala 2022، لكنهما التقيا لأول مرة عام 2011م عندما تعاونا في أغنية «Cockiness Love It» التي أداها في حفل «MTV Video Music Awards».

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ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل من حفل Met Gala

 

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل من حفل Met Gala
ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل من حفل Met Gala

 

 

ريهانا آيساب روكي MET Gala رحيم مايرز Rihanna فستان زفاف

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