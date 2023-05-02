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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم أنغام وعمرو دياب| تعرف على جدول حفلات شهر مايو

نجوم حفلات شهر مايو
نجوم حفلات شهر مايو

يشهد شهر مايو عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، في هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل الحفلات المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

الفنانة أنغام

تحيى المطربة أنغام حفلًا غنائيا  يوم 20 مايو بدبى ، بمشاركة أكثر من 50 عازف، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

أصالة

وتبدأ الفنانة السورية جولة لحفلاتها في الوطن العربي من مصر، وتحيي حفلًا يوم الجمعة 5 مايو المقبل، في متحف الحضارات، وتعرض قبل الحفل فيديو reality show عن حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

تامر عاشور
 

يحيي الفنان تامر عاشور حفلًا يوم الجمعة 5 مايو  ضمن حفلات جدة، على مسرح بنش مارك.

عمرو دياب 

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلًا يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، حفلًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتبدأ أسعار التذاكر من 700 جنيه وحتى 6500 جنيه.

تامر حسنى

يتوجه الفنان تامر حسني لدولة الكويت يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل إلى الكويت، لإحياء حفل ضمن حفلات مهرجان صيف الكويت، وتصل أسعار التذاكر إلى 150 دينارا كويتيا أي تعادل 15،124 جنيه.

شارموفرز وعفروتو 

تستعد فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو  لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 12 مايو من الشهر ، وذلك في مول مصر مدينة 6 أكتوبر، ويعد الحفل الأول الذي يجمع بين عفروتو وفرقة شارموفرز.

الهضبة عمرو دياب المطربة انغام المايسترو هاني فرحات الفنان تامر حسني عمرو دياب مغني الراب عفروتو

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