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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماية أوروبا.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن الانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إنه بعد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، سيكون “الناتو” قادرًا على حماية مناطق أخرى من العالم.

وأوضح يرماك، أن “قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أفضل طريقة لإنهاء الصراع في البلاد وضمان السلام في أوروبا".

وأشار إلى أنه "في المستقبل، بالفعل كجزء من الناتو، ستتمكن أوكرانيا مع الشركاء من حماية جميع الدول الأوروبية ومناطق أخرى من العالم بشكل أكثر فعالية”.

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وشدد يرماك، على أن أوكرانيا تتوقع من قمة فيلنيوس للناتو هذا الصيف عدم تكرار آخر للبيان حول "الأبواب المفتوحة" للحلف، وتأمل في "إشارة قوية فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا الأوروبي الأطلسي".

وأشار يرماك إلى أن مجموعة كييف، بالتعاون مع الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوج راسموسن، طورت وثيقة "اتفاق كييف الأمني" (ميثاق كييف الأمني)، الذي يقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ولعضوية حلف الناتو.

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