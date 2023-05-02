جامعة حلوان: نحرص على تشجيع الباحثين نحو الابتكار

تنظم وحدة دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين حول خطة وموضوعات داعمة للأبحاث العلمية وكيفية التقديم بالمنح والارتقاء بالمستوى البحثي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.



وأضاف الدكتور السيد قنديل أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان بدء ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، و متابعة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، و الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية .