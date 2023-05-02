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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان عنده أرق.. الأخ الأكبر للراحل مصطفى درويش يروي لحظاته الأخيرة

مصطفى درويش
مصطفى درويش

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن حالة الحزن الذى شهدها الوسط الفني على الفراق المفاجئ للراحل مصطفى درويش، فشقيق الفنان مصطفى درويش يروي اللحظات الأخيرة في حياته، فقد توفى الراحل عن عمر يناهز ال 43 عاما  إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكشف الشقيق الأكبر "حاتم درويش" للفنان الراحل عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقه، موضحا أنه كان يعاني من الأرق، لكنه صعد لاستكمال نزمه بعد تناوله وجبه الإفطار وسرعان ما شعر فجأة بالم في الصدر وصعوبة فى التنفس حتى توفي.


وتابع التقرير، أن خبر الوفاة سبب صدمة لمتابعي الفنان المصري، خاصة أنه كان يمازحهم بعر صفحته الرسمية على موقع التواصل، فقبل ساعات قليلة من وفاته موضح أنه كان يعاني من االأرق وقلة النوم نتيجة تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي، قائلا :"هو أنا بس اللي مبقتش عارف أنام.أنا عندي حل نتجمع كلنا وندور الضرب في بعض"، ليتضح فيما بعد أنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

 

 

 

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