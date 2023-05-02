البلشي: زيادة بدل الصحفيين بأثر رجعي مع الموازنة الجديدة في يوليو

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، زيادة البدل للصحفيين بأثر رجعي مع الموازنة الجديدة في شهر يوليو.

وأضاف البلشي فى تصريحات صحفية إنه يجري التجهيز الآن لحل مشكلات جوانب مبنى نقابة الصحفيين وهناك تواصل مع نقابة المهندسين للمساعدة في ذلك.



وقال البلشي: لدينا خطة لتطوير العمل داخل المبنى بتفعيل مركز التدريب حتى نقدم محتوى لتأهيل الصحفي وهناك طلبات قدمت لنا للاستثمار في ذلك، ولدينا رؤية لتطوير الجهاز الإداري للنقابة وتطوير النظام المحاسبي وإدخال الجانب الالكرتوني في تعاملاتنا.

ونوه بأن المجلس الماضي خاطب التأمين الصحي لعمل عيادات داخل المبنى ونواصل الأمر حاليا ونتواصل مع الهيئة الآن لدخول الصحفيين للتأمين الصحي الشامل.

من جانب أخر قال البلشى: قدمنا طلبات للافراج عن الزملاء الصحفيين وتم ذلك بالفعل ونطالب بالمزيد، وحصلنا على تأكيدات بوصول زيادة البدل بأثر رجعي مع الموازنة الجديدة في شهر يوليو.