تحكم عن بعد.. مزارع أوكراني يكشف عن جرارات ذكية لتدمير الألغام الروسية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن مزارع أوكراني يستخدم جرارات ذكية لتدمير الأغلام الروسية فى الحقول، بأستخدام أجزاء متينة من مدراعات روسية، فمزارع بشرق أوكرانيا يصمم جرارا ذكيا يتم التحكم به عن بعد، لتمشيط الحقول من الألغام قبل بدء بذرها بطريقة أسرع وأكثر امنا من أستخدام الفرق المختصة.

ومن خلال الالتقاء بالمزارع صاحب الفكرة قائلا :" لقد بدأنا بفعل ذلك إذ أن وقت بذر المحاصيل قد حان ولا يمكننا فعل أي شيئ، لأن خدمات الإنقاذ مشغولة للغاية.



وكشق التقرير، أن فكرة المزارع جاءت بعد توقف كثيرين عن العمل في الحقول خوفا على حياتهم، إذ أكدت السلطات الأوكرانية أن حوالي 30% من الأراضي في البلاد زرعت بالألغام من قبل القوات الروسية وإزالتها قد يحتاج عدة سنوات من العمل.