عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: 5 أسباب تؤدي إلى الموت المفاجئ

دكتور يحي كيوان أستشاري
دكتور يحي كيوان أستشاري أمراض القلب

كشف تقرير فضائية العربية عن الموت المفاجئ، الذي غيب فى الفترة الأخيرة مجموعة من المشاهير، كان آخرهم الفنان مصطفى درويش الذي توفي أمس عن عمر يناهز 43 عاما، ولم يكن يعاني من أي أعراض مرضية.

وأشار التقرير، إلى أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ لعضلة القلب وهي نفس الطريقة الذى توفي بها عدد من المشاهير قبله ليتصدر بعدها اسم "موت الغفلة" موقع تويتر، وسط حديث لا ينقطع عن موت الغفلة وتساؤلات حول أسبابه، وفيما عرف "بمتلازمة الموت المفاجئ" فهي أصبحت ظاهرة معروفة جدا تصيب المراهقين والبالغين خلال فترة نومهم.

 

ومن خلال تقرير العربية قال يرد الدكتور يحيى كيوان استشاري أمراض القلب إن هناك عدة أسباب للموت المفاجئ أكثرها شيوعا هي "الجلطة القلبية" والأسباب الأخري هي الاختلال فى النبضات الكهربائية للقلب، وهناك أسباب أخري وهي الأقل شيوعا هي أمراض القلب الوراثية، وأيضا الضرب العنيف ناحية عضلة القلب أثناء بعض الألعاب، والسبب الآخر هو الصاعقة الكهربائية.

 

وأضاف كيوان، أنه لم يسبق الموت المفاجئ أي أعراض ولكن هناك بعض الحالات يشعر بها المريض قبلها سواء بضيق فى الصدر أو ضيق مفاجئ فى التنفس وعدم انتظام ضربات القلب، وبعدها يسقط المريض ويفقد الوعي ويتوفي.

 

وأوضح كيوان، أنه لا يوجد ما ينقذ المريض من حدوث الموت المفاجئ، وفي أغلب الحالات لا يمكن التقليل من حدوثه، ناصحا بإجراء الفحوصات الدورية.

 


 

الشباب مصطفى درويش توقف مفاجئ لعضلة القلب دكتور يحي كيوان استشارى امراض القلب الجلطة القلبية الصاعقة الكهربائية امراض القلب النبضات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للزمالك.. تفاصيل

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ترشيحاتنا

بعد إنهاء موسمه مع ميتلاند.. لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

الفرص متاحة.. تفاصيل دعوة الرئيس السيسي اليابان والصين للاستثمار في مصر

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

الحق بسرعة.. خصم 70% على أسعار إم جي HS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ