تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة وعودة التحسين|قرارات ينتظرها الأهالي من "حجازي" غدا

طرح موقع صدى البلد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سؤالا لاستطلاع آراء أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي يتمنوا ان يعلنها وزير التربية والتعليم غدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .
ومن جانبها قالت مكة ياسر : نتمنى أن يكون الامتحان من المنهج ويكون في مستوي الطالب ، وقالت نهى وحيد : مش عايزين امتحانات من كوكب تاني
وقالت حنان رشدي : نتمنى اعلان إلغاء المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقالت ام احمد : نتمنى منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية كلها
بينما طالب احمد خليفة : بأن يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بإلغاء الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقال احمد معروف : نرجو ان يفي وزير التعليم بوعده الخاص بعودة نظام التحسين في الثانوية العامة لاعطاء الطلاب فرصة ثانية لمن يرغب في التحسين
وقالت نيفين ماهر : نطالب بإعلان ضمانات تضمن ان يكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون ظلم ، وان تضمن التظلمات حق كل طالب مظلوم ، كما نطالب بإطالة زمن الامتحان بدلا من تقليل عدد الاسئلة
وقالت راجية أحمد : نتمنى أن يصدر الوزير قرارا بعدم وجود اي اخطاء في صياغة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 خاصة في المواد الادبية
وقالت منى أبو غالي : نطالب الوزير بإصدار تعليماته بعمل فيديو توضيحي للبابل شيت يوضح للطلاب كيفية التعامل الصحيح مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 منعا لأي اخطاء
وطالبت سماح رشاد : بضرورة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة
وقالت مها محرم : نتمنى البعد عن اللف والدوران في الأسئلة، وأن تحاكي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المنهج المدروس ، ومراعاة ألا يُظلم طالب في التصحيح وبالاخص مع تطبيق نظام Rubrics ، كما نطالب بعدم وجود لجان مخصوصة للغش
جدير بالذكر أنه ، من المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا غدا الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 للإعلان عن قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة