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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة وعودة التحسين|قرارات ينتظرها الأهالي من "حجازي" غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

طرح موقع صدى البلد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سؤالا لاستطلاع آراء أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي يتمنوا ان يعلنها وزير التربية والتعليم غدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها قالت مكة ياسر : نتمنى أن يكون الامتحان من المنهج ويكون في مستوي الطالب ، وقالت نهى وحيد : مش عايزين امتحانات من كوكب تاني

وقالت حنان رشدي : نتمنى اعلان إلغاء المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقالت ام احمد : نتمنى منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية كلها

بينما طالب احمد خليفة : بأن يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بإلغاء الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقال احمد معروف : نرجو ان يفي وزير التعليم بوعده الخاص بعودة نظام التحسين في الثانوية العامة لاعطاء الطلاب فرصة ثانية لمن يرغب في التحسين

وقالت نيفين ماهر : نطالب بإعلان ضمانات تضمن ان يكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون ظلم ، وان تضمن التظلمات حق كل طالب مظلوم ، كما نطالب بإطالة زمن الامتحان بدلا من تقليل عدد الاسئلة

وقالت راجية أحمد : نتمنى أن يصدر الوزير قرارا بعدم وجود اي اخطاء في صياغة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 خاصة في المواد الادبية

وقالت منى أبو غالي : نطالب الوزير بإصدار تعليماته بعمل فيديو توضيحي للبابل شيت يوضح للطلاب كيفية التعامل الصحيح مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 منعا لأي اخطاء

وطالبت سماح رشاد : بضرورة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة

وقالت مها محرم : نتمنى البعد عن اللف والدوران في الأسئلة، وأن تحاكي أسئلة  امتحانات الثانوية العامة 2023 المنهج المدروس ، ومراعاة ألا يُظلم طالب في التصحيح وبالاخص مع تطبيق نظام  Rubrics ، كما نطالب بعدم وجود لجان مخصوصة للغش

جدير بالذكر أنه ، من المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا غدا الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 للإعلان عن قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023
مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023
مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023
مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023
مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023
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