تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة وعودة التحسين|قرارات ينتظرها الأهالي من "حجازي" غدا

طرح موقع صدى البلد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سؤالا لاستطلاع آراء أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي يتمنوا ان يعلنها وزير التربية والتعليم غدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها قالت مكة ياسر : نتمنى أن يكون الامتحان من المنهج ويكون في مستوي الطالب ، وقالت نهى وحيد : مش عايزين امتحانات من كوكب تاني

وقالت حنان رشدي : نتمنى اعلان إلغاء المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقالت ام احمد : نتمنى منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية كلها

بينما طالب احمد خليفة : بأن يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بإلغاء الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقال احمد معروف : نرجو ان يفي وزير التعليم بوعده الخاص بعودة نظام التحسين في الثانوية العامة لاعطاء الطلاب فرصة ثانية لمن يرغب في التحسين

وقالت نيفين ماهر : نطالب بإعلان ضمانات تضمن ان يكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون ظلم ، وان تضمن التظلمات حق كل طالب مظلوم ، كما نطالب بإطالة زمن الامتحان بدلا من تقليل عدد الاسئلة

وقالت راجية أحمد : نتمنى أن يصدر الوزير قرارا بعدم وجود اي اخطاء في صياغة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 خاصة في المواد الادبية

وقالت منى أبو غالي : نطالب الوزير بإصدار تعليماته بعمل فيديو توضيحي للبابل شيت يوضح للطلاب كيفية التعامل الصحيح مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 منعا لأي اخطاء

وطالبت سماح رشاد : بضرورة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة

وقالت مها محرم : نتمنى البعد عن اللف والدوران في الأسئلة، وأن تحاكي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المنهج المدروس ، ومراعاة ألا يُظلم طالب في التصحيح وبالاخص مع تطبيق نظام Rubrics ، كما نطالب بعدم وجود لجان مخصوصة للغش

جدير بالذكر أنه ، من المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا غدا الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 للإعلان عن قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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مطالب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023