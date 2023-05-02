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رئيس التحرير
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محافظات

تعليم الجيزة: تسجيل استمارة شهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول الامتحانات

أشرف سلومة وكيل
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا هاما وعاجلا اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، مع  رؤساء لجان النظام والمراقبة بالجيزة، بشأن الامتحانات. 

وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية وفى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة والشكر من وكيل الوزارة لرؤساء لجان النظام والمراقبة على ما بذلوه من جهد خلال الفصل الدراسى الأول، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أمرا إداريا ينص على الآتى : 
ينبه على مديرى المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل ( 6 مراسلات )، حيث إنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم استمارات التقدم لأداء الامتحان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مساندة قيادات المديرية لهم والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم وأنها حلقة وصل بينهم وبين القيادات العليا التى لا تدخر أى جهد للدعم والمساندة.

كما تمت مناقشة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير كافة مستلزمات الكنترول وإبلاغ شئون الطلبة أولا بأول فى أية مستجدات أو احتياجات وكذلك تلاشى وتجنب أية أخطاء قد تحدثت خلال الفصل الدراسى الثانى.

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