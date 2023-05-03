عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كمال أبو رية: لم أتوقع نجاح دوري في «الكبير أوي» وكنت قلقاً |فيديو

صدى البلد

أكد  الفنان كمال أبو رية  أنه لم يتوقع نجاحه في  مسلسل الكبير  أوي 7   قائلاً: “لم أتوقع نجاح شخصيتي في مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع وقلقت من دوري في مسلسل الكبير أوي، وبعد ما صورت قولت ياريتني ما صورت، ولم تشغلني مساحة الدور كونه ثلاث حلقات وكنت مبسوطًا في البلاتوه رغم قلقي ”.

وتابع خلال لقاء  خلال "برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الشغل مع شباب الكتاب على طريقة الورش  مش مريح بالنسبة لي تعودت مع جيلي أن يرد إلينا النص كاملاً وأن يكون ذو قضية وما يحدث الآن وليس في كل الأعمال أن هناك شباب صغار بيعدوا مع بعض يكتبوا عمل فني قد لا يكون ليس له علاقه بواقعنا وظروفنا على مستوى البلد أو الإقليم أو حتى الدولي".

وعن أحمد مكي كفنان قال: شخص موهوب وعنده مساحة كويسة جداً وطلبت منه أن يزيد رصيده   من الأعمال وألا تقتصر على الكبير أوي  فقط وقلتله بعد طول عمر لازم تشوف رصيدك هيبقى فيه أنه لم يتوقع أن لم أغير شيئاً في دوري لأني أحترم المؤلف لكن أعرف أخد الشخصية بأدائي بشكل مختلف.

وعن جُرأته في اتخاذ القرارات في انتقاء الأدوار قال: أنا جريء بشكل عام في قراراتي".
 

الإعلامية لميس الحديدي الفنان كمال أبو رية الكبير اوي 7 مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير أوي 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

قصف مواقع تابعة لحماس.. بيان عاجل للاحتلال الإسرائيلي حول الغارات على غزة

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ