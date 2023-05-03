كمال أبو رية: لم أتوقع نجاح دوري في «الكبير أوي» وكنت قلقاً |فيديو

أكد الفنان كمال أبو رية أنه لم يتوقع نجاحه في مسلسل الكبير أوي 7 قائلاً: “لم أتوقع نجاح شخصيتي في مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع وقلقت من دوري في مسلسل الكبير أوي، وبعد ما صورت قولت ياريتني ما صورت، ولم تشغلني مساحة الدور كونه ثلاث حلقات وكنت مبسوطًا في البلاتوه رغم قلقي ”.

وتابع خلال لقاء خلال "برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الشغل مع شباب الكتاب على طريقة الورش مش مريح بالنسبة لي تعودت مع جيلي أن يرد إلينا النص كاملاً وأن يكون ذو قضية وما يحدث الآن وليس في كل الأعمال أن هناك شباب صغار بيعدوا مع بعض يكتبوا عمل فني قد لا يكون ليس له علاقه بواقعنا وظروفنا على مستوى البلد أو الإقليم أو حتى الدولي".

وعن أحمد مكي كفنان قال: شخص موهوب وعنده مساحة كويسة جداً وطلبت منه أن يزيد رصيده من الأعمال وألا تقتصر على الكبير أوي فقط وقلتله بعد طول عمر لازم تشوف رصيدك هيبقى فيه أنه لم يتوقع أن لم أغير شيئاً في دوري لأني أحترم المؤلف لكن أعرف أخد الشخصية بأدائي بشكل مختلف.

وعن جُرأته في اتخاذ القرارات في انتقاء الأدوار قال: أنا جريء بشكل عام في قراراتي".

