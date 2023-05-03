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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تاون جاز للمواطنين: انتشار رائحة الغاز اليوم طبيعي بسبب أعمال ملء الرائحة

صدى البلد

تقوم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية  بتنفيذ أعمال ملء الرائحة بخطوط الغاز بالوراق، اليوم الأربعاء الموافق ٣ مايو 2023، الساعة العاشرة مساء.

وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء اليوم .

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وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء. 

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129

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