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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جمعة: مليار و842 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في عشرة أشهر

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن  إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /4/ 2023م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (190,778,865) جنيهًا ، بزيادة قدرها (9,992,072) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 5.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الأوقاف،
وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك  بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (1,842,636,703) جنيهًا ، بزيادة قدرها (232,430,910) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو ( 14,4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (444,823,096) جنيهًا ، بنسبة قدرها (31,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م. 

وزير الأوقاف أمام مجلس النواب

 

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن العام المالي الحالي 2022 / 2023م من أفضل الأعوام التي تم فيها فرش وتجديد فرش المساجد، حيث تم فرش أكثر من 2300 مسجد بإجمالي مساحة تقدر بنحو 670 ألف متر بتكلفة تقدر بنحو 141 مليون جنيه، والتي تعتبر أعلى كمية فرش تتاح للمساجد في تاريخ وزارة الأوقاف.

 

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب الموقر اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023م برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، فالوزارة تعطي أولوية للمساجد التي يتم افتتاحها، ولا توجد لدينا قائمة انتظار على الإطلاق لمساجد الافتتاح ولا يوجد مسجد واحد "افتتاح" على مستوى الجمهورية سواء تقدم به أحد النواب أم أحد المواطنين أم عن طريق المديريات لم يتم فرشه، والعبرة بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، وتقوم المديريات الإقليمية بعمل معاينة دقيقة لجميع المساجد، وأكد أن وزارة الأوقاف لا تتأخر في ذلك على الإطلاق سواء في مساجد الافتتاح أم غيرها.

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