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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عودة عرض مسرحية هادي فالنتاين للفنان أحمد عز في السعودية

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

يستكمل الفنان أحمد عز اليوم الأربعاء، عرض مسرحيته هادي فالنتاين، حتى 6 مايو الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية هادي فالنتاين من 100 ريال إلى 950 ريالا سعوديا، بما يعادل بالجنيه المصري من 800 جنيه إلى 7500 جنيه مصري .

 

مسرحية هادي فالنتاين تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي.

 

كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

 

وآخر اعمال أحمد عز فى السينما هو فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك،سلوي عثمان ، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

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