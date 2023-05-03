دفاع النواب: الحوار الوطني سابقة تاريخية ومن أبجديات الأمن القومي

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم ، هو إنطلاق جديد للجمهورية الجديدة ، مؤكداً بأن الحوار الوطني غرس لشجرة الثقة التي ستنبت بين الشعب المصري وجميع طوائفه لتكون أساس نبني عليه مستقبلنا وحاضرنا.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية هي سابقة تاريخيه في تاريخ مصر حفرت في سجل التاريخ بحروف من نور لقائد عظيم ، رسخ لديمقراطية حديثة تقوم علي المشاركه في بناء الوطن والاستماع الي كل المصريين في وطن يسع الجميع.

ولفت ابراهيم المصري إلى أن دعوة الرئيس لحوار وطني بين المصريين هو رؤية ثاقبة فطن إليها سيادته وبعد استراتيجي من ابجديات الأمن القومي سيكون له مردود كبير علي الاستقرار والتنمية في كافة المحاور.

وتابع وكيل دفاع النواب أن مصر منذ حققت إنجازات كبيرة جدا شهد بها القاصي والداني من بنية تحتية وتطوير ومشروعات عملاقة ، ومعدلات كبيرة جدا في كل المكتسبات ومختلف المجالات ، وآن الاوان أن نجني ثمار هذة التنميه بفكر تشاركي بناء بدون إقصاء هدفه الاسمي هو الوطن فقط.