انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني| نواب: مصر تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة.. والدولة تضبط إيقاع المشهد السياسي بتوافق من الجميع

وكيل طاقة النواب: انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بمثابة يوم تاريخي في مصر

رئيس لجن الشباب بالبرلمان: الحوار الوطني يفتح آفاقا واسعة لبناء الجمهورية الجديدة

نائبة: فرصة حقيقية للتباحث في شواغل الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بدأ توافد الحاضرين على مقر الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بأرض المعارض، منذ قليل؛ تمهيدا لانطلاقه.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي لمصر، كما أنه بوابة عبور للجمهورية الجديدة.



بداية ، قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان اليوم يشهد انطلاق جلسات الحوار الوطني والذي يعد بمثابة يوم تاريخي في مصر ، موضحا أن الدولة المصرية تفتح أبوابها تمهيدا للجمهورية الجديدة.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني بمثابة لم شمل لجميع الآراء والأفكار من أجل طرح الرؤى المختلفة من جميع الأطراف للوصول إلي حلول جادة وحقيقية للمشكلات والقضايا المختلفة تكون قابلة للتنفيذ.

وأفاد وكيل طاقة النواب بأنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وابداء الآراء ، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي تلك الدعوة وظهور الفاعليات بالشكل اللائق بمصر، قائلا: نحن جميعا نتفق ونختلف من أجل مصلحة الوطن.

وشدد وكيل طاقة النواب، على أن الحوار الوطني يعد من المبادرات الجادة والحقيقية لتبادل الآراء والأفكار المختلفة بين جميع أطياف الوطن دون تمييز ، قائلا: كلنا مشاركون في بناء الوطن.

من جهته، قال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن انطلاق الحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية علي اتساع الجمهورية الجديدة للجميع



قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان الحوار الوطني الذي سينطلق اليوم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح آفاق واسعة لبناء الجمهورية الجديدة.



وأكد “ حسين ” خلال تصريحات صحفية له اليوم ،أن الحوار الوطني يعد مبادرة مهمة وضرورية فى الوقت الحالي، حيث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين جميع الأطراف فى البلاد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس شباب النواب إلي ان الحوار الوطني يمنح الفرصة للمشاركين فيه لوضع رؤيتهم فى كل المحاور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والسياسة، كما سيسهم في تعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا وتحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.



وشدد علي ان جميع المشاركين في الحوار الوطني لابد وأن يطرح كلا منهم رؤية بناءة تدعم خطى الدولة والتنمية، بما يثري الحوار الوطني وخلق مستقبل أفضل للجميع لافتا أن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لبناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة الملفات والقضايا لرؤى .

ووجه رئيس شباب النواب الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي توجيه الدعوة له لحضور اولي جلساته التي ستنطلق اليوم ، مشيرا الي أن ملف الشباب يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وسيكون من ضمن المحاور الرئيسية المطروحة في جلسات الحوار.

في سياق متصل، اعتبرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم بمثابة تاريخ سياسي جديد تسطره مصر في الحوار والديمقراطية. فالحوار السياسي، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في حضرة الدولة وللنقاش في مختلف التحديات والقضايا مكسب حقيقي وهام للوطن.

ونوهت “ التمامى ” فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستنطلق اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، حيث يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت التمامى الى أن انطلاق الحوار الوطني، يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن. وللتصدي بقوة لمزاع الحجر والتقييد وغيرها من الترهات والاكذايب التي تردها الصحافة الاجنبية.

وأكملت أن مشاركة، كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وانطلاق جلساته الشاملة يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته.

واختتمت النائبة حديثها قائلة : أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للوطن للتباحث في شواغله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطرح حلول ورؤى بخصوص المستقبل. مشددا: على وجود من العديد من القضايا السياسية والاقتصادية على جدول أعمال الحوار الوطني.