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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تبدأ في تفعيل الورديات الليلية داخل 52 وحدة رعاية صحية

صحة الغربية
صحة الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بدء التشغيل التجريبي لتفعيل السهر والنوبتجيات بالطوارئ على مدار ٢٤ ساعة ببعض الوحدات المختارة بكل إدارة على أن تكون أولوية التشغيل بوحدات القرى الأم والوحدات التي تقع على الطرق بين المراكز وبعضها وبين المحافظة والمحافظات المجاورة والقرى التي بها كثافة سكانية عالية.

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ووجه محافظ الغربية بأن تشتمل الوحدات المختارة على سكن جيد مجهز للأطباء والتمريض، مع  إمدادها وتعزيزها بجميع المستلزمات المطلوبة وكذلك عمل تدريبات مكثفة لأطباء التكليف الجدد وأطقم التمريض على الإسعافات الأولية وخياطة الجروح البسيطة والتعامل مع حالات الطوارئ. 

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وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة وتيسيرا على المواطنين وتخفيفا عليهم للحصول على خدمة الطوارئ بالقرب من محل إقامتهم 
وفي السياق ذاته أوصى رحمي على الجاهزية الكاملة للوحدات الصحية بعدد من الإدارات الصحية بالمحافظة وهي (طنطا أول – طنطا ثان – المحلة اول – المحلة ثان – سمنود – قطور – بسيون – كفرالزيات – السنطة) واستثناء إدارة زفتي لحين استلام منشئات حياة كريمة، وعلى ان يتم الأخذ في الاعتبار جاهزية السكن وتوافر القوي البشرية سواء بالمكان او الوحدات القريبة للتغطية بالتناوب بعدد ساعات محددة اسبوعيا حسب قانون المهن الطبية 14 لعام 2014.
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن هذا يأتي استكمالا لما حققه مشروع العيادات التخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة بالغربية من نجاح تحت توجيه ورعاية مباشرة من المحافظ والذي نال استحسانا كبيرا من الوزارة وصدرت تعليمات معالي الوزير بالتعميم على جميع المحافظات وتم دعمه من جانب سيادة الرئيس وأصبح مبادرة تطوير الرعاية الأساسية في جميع محافظات الجمهورية.

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يذكر أن الوحدات هي:  (طبي سيجر – محلة مرحوم – شوبر – كفر الشرفا الشرقي – فيشا سليم – كفر عصام –كفر مسعود ) بإدارة طنطا أول، طنطا ثان ( طبي سعيد – شبشير – نواج– سبرباي – اخناواي)، المحلة اول (العتمانية – بطينة – دمرو- المركز الطبي – محلة حسن – طرينة – ميت الليت – محلة ابو علي)، المحلة ثان (الهياتم – صفط تراب – العامرية - الدواخلية – المعتمدية – شبرا بابل)، سمنود (العزيزية – ميت عساس – بنا ابو صير – الناصرية – كفر الصارم)، قطور  (الشين – سجين – ابشواي – بلتاج – دماط – شبرا نباص)، بسيون (كفر جعفر – مشال – قرانشو – صالحجر)، كفر الزيات (أبو الغر – بلشاي- دلبشان– الدلجمون – المركز الطبي بكفر الزيات)، السنطة (ميت حواي- القرشية – كفر كال الباب – الجعفرية – المركز الطبي بالسنطة – شبراقاص).

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أستعدادا لمواجهة الاسعافات الاولية البشرية التشغيل التجريبى الع القرش الضفة الغربية القرى القس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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