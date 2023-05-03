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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس بديلا لمؤسسات الدولة الدستورية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجميع يشارك في الحوار، وكل القضايا مطروحة بتوازن، مضيفا أنه لا خط احمر في الحوار الوطني وهذا الحوار متوجه لصياغة البدائل، ولا خط أحمر سوا الدستور.

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وأضاف ضياء رشوان، في كلمه له في الجلسة الافتتاحية في الحوار الوطني، والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمن القومي الاستراتيجي من ضمن الثلاث أمور التي لا يمكن مناقشتها في الحوار الوطني.
وتابع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار ضياء رشوان ، إلى أن لدينا ضمانات موضوعية بالحوار الوطني.

 

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