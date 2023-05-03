جامعة حلوان تكشف الخدمات المقدمة للوافدين .. قنديل : وضع ضوابط للتيسير عليهم

جامعة حلوان تكشف الخدمات المقدمة للوافدين

رئيس جامعة حلوان : الطالب الوافد سفير للجامعة بدولته

نائب رئيس جامعة حلوان : خطة لاحتضان وجذب الوافدين

إدارة الوافدين بحلوان : نضع خطة مستقبلية لتطوير الجامعة

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لاهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن ملف الوافدين يساعد على رفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وكشف رئيس جامعة حلوان ان مكتب الوافدين بالجامعة يعمل على توفير واستكمال وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين، ووضع ضوابط وآليات واضحة محددة للتيسير عليهم في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم خدمات مميزة وتوفير الإقامة الملائمة لهم والاحتياجات الأساسية من الإقامة والأنشطة الطلابية ووضع استراتيجيات للتعامل مع الطلاب تتسم المرونة الأكاديمية والإدارية، وتوفير البرامج الدراسية والأنشطة من أجل احتضان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان مكتب الوافدين بالجامعة يعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، المساعدة فى حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وكذلك تحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

كما صرح أعضاء مكتب الطلاب الوافدين بجامعة حلوان ان المكتب يعمل على توفير الدعم والجودة في الخدمات والدراسة وكافة المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، و اعداد خطة مستقبلية بخطوات واضحة لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان والتى تضم عدد كبير من البرامج المميزة والواعدة التي تخدم سوق العمل داخل مصر وخارجها .

كما كشفت ادارة المكتب ان اهتمام الجامعة بالوافدين يأتي في إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات و توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية و تقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

عقدت جامعة حلوان اجتماع لاعضاء مكتب الوافدين بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، الدكتورة منار فودة نائب مدير مكتب الوافدين، د. محي سامي، د عادل المهدي نواب إدارة الوافدين، الأستاذ محمد ناصر أمين الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الاستاذة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد أمناء الجامعة المساعدين.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والتنسيق الكامل معهم.