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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 9 ألوية للجيش.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن المخابرات الروسية نفذت عملية ممتازة للقضاء على مقرات تسعة ألوية أوكرانية.

وقال ماكجريجور: "المخابرات الروسية تقوم بعمل رائع ولديهم معلومات دقيقة عن مراكز السيطرة للكتائب الأوكرانية."

وأوضح أن “الولايات المتحدة تقدم أيضًا معلومات إلى القوات المسلحة لأوكرانيا، لكن تدمير المقر الرئيسي وآلاف الأفراد العسكريين رفيعي المستوى في كييف هو أعلى مستوى من المهام”.

وبالأمس، قال ماكجريجور، إن الطيران الروسي قام بتصفية ضباطًا مهمين من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير منشآت عسكرية استراتيجية في كييف.

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وقال ماكجريجور، عبر قناته على “يوتيوب”: "بدأ الروس في البحث عن مجموعات كاملة بالأسلحة وناقلات الجند المدرعة، كان الهدف الأكثر أهمية هو محطة السكك الحديدية في كراماتورسك، جمع الأوكرانيون 200 طن من الذخيرة هناك”.

وأضاف: “لقد تم تديمر مستودع الأسلحة الأوكراني في كراماتورسك، وتصفية عدد كبير من القوات وخسر الجيش الأوكراني ما بين 20 إلى 40 مركبة قتالية، كما أصيبت مقرات تسعة ألوية أوكرانية مما أدى إلى تصفية الآلاف من العسكريين”.

ماكجريجور وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون المخابرات الروسية

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