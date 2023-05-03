تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

الميكروويف أعجوبة التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يتحول الطعام من برودة جليدية إلى شديدة الحرارة في غضون ثوانٍ. إنها تقلل من وقت الطهي ، وتسرع من وقت التحضير ، وتجعل مهمة الطهي المنزلي أسهل.

لكن ليس كل شيء يجب أن يدخل في الميكروويف. يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات والحاويات إطلاق السموم أو الاحتراق أو الذوبان أو حتى الانفجار إذا تم تفجيرها لمدة تقل عن دقيقة. قد يتحول البعض إلى مواد سامة وفقا لـ Realsimple

توجد أطعمة تسبب الامراض الخطيرة والسرطانات بسبب تسخينها في الميكروويف.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الأحمر الحار أو البرتقالي أو الأخضر على مركب يسمى الكابسيسين يمنحهم ركلاتهم. عندما يتم تسخين الفلفل ، وخاصة الأنواع شديدة الحرارة ، يتبخر الكابسيسين في الهواء المغلق في الميكروويف. فتح باب الميكروويف يعرضك لأبخرة يمكن أن تهيج وتحرق رئتيك وحلقك وعينيك وأنفك.



البيض

لقد سئمت من تناول البيض البارد كوجبة خفيفة في منتصف النهار ، لذا أدخل واحدًا في الميكروويف لمدة 15 ثانية وسوف يحدث انفجار.

سواء في قشر أو مقشر ، البيض المسخن في الميكروويف يطلق البخار.

لا يمكن للبخار الهروب من بياض البيض ، لذلك يتراكم الضغط. عندما تقطع (أو ما هو أسوأ من ذلك قضم البيضة ، يتم إطلاق البخار على الفور. الانفجار الناتج قد يحرقك وقد يتكون مادة سامة علي البيض تسبب الأورام.

بطاطس متبقية



لا تقلق ، لا يزال بإمكانك طهي البطاطس في الميكروويف بسرعة . ولكن إذا قررت إعادة تسخينها لاحقًا ، فاتخذ خطوات لمنعها من أن تصبح خطرة. غالبًا ما تحتوي البطاطس على بكتيريا Clostridium botulinum ، وهي بكتيريا التسمم الغذائي. عندما يتم طهيها ولا يتم تخزينها على الفور في الثلاجة ، يمكن أن تتكاثر جراثيم البكتيريا.



لن يقتل طهي البطاطس في الميكروويف البكتيريا أيضًا ، لذلك قد تتسبب حبات البطاطس في اليوم الثاني في حدوث اضطراب في المعدة.